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Записать на вакцинацию в Иркутской области можно через Госуслуги и кврачу38.рф

Ежедневно в регионе от коронавируса прививается до семисот человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На сегодняшний день в регион поступило более 14 тысяч доз вакцины. На утро 20 января привито 4205 человек одним компонентом и 1163 человека получили оба компонента.

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Записаться также можно в регистратуре медучреждений. Сейчас в Иркутске вакцинацию проводят:

Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала сегодня, 18 января. При этом эксперты относят Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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