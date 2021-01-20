В Усть-Куте предлагают реконструировать взлетно-посадочную полосу

ИНК обратилась к федеральным властям с просьбой провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Усть-Кута в Иркутской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС основатель, председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов.

«Мы обратились к федеральным властям с просьбой провести реконструкцию, которая является федеральной собственностью. Она используется без капитального ремонта с 1979 года и не может принимать современные самолеты, нужные для растущего потока пассажиров и грузов. Сейчас здесь летают самолеты, которые уже снятые с производства, что не соответствует современным понятиям безопасности», – сказал Буйнов.

Кроме того, для проекта компании необходимо строительство федеральной автодороги «Вилюй», которая связывает Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). «Ее сегодняшнее состояние не позволяет безопасно транспортировать грузы до потребителя», – отмечает он. Все эти перемены нужны не только ИНК, они дадут мультипликативный эффект для развития всего региона.

ИНК ведет строительство Иркутского завода полимеров, объектов по подготовке и переработке газа, которые позволят компании создавать собственное сырье для завода. Параллельно строит гелиевый завод на Ярактинском месторождении. Общая стоимость проекта 0,5 трлн руб. частных инвестиций, компания уже инвестировала более 175 млрд руб.