Иркутск попадет на монеты в 10 рублей

Тираж составит пять миллионов штук, сообщают в областной администрации.

Монеты будут выполнены из стали с латунным гальваническим покрытием.

Выпуск монет новой серии «Город трудовой доблести» начнется в этом году. Они будут посвящены Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Омску. В следующем году кроме монеты «Иркутск» в обороте появятся 10-рублевые металлические дензнаки в честь Ижевска, Казани, Магнитогорска.

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин предложил наряду со званиями городов-героев и городов воинской славы, присваивать почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» тем городам, жители которых в годы войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

К началу Великой Отечественной войны в Иркутске работало более 20 крупных промышленных предприятий, 10 трестов и баз. В первые месяцы войны Иркутск принял более 20 различных эвакуированных производств, развернул 28 эвакогоспиталей, в которых прошли излечение около 103 тысяч раненых бойцов Красной армии.