Отток капитала из России в 2020 составил $47,8 млрд

Отток частного капитала из России в 2020 году увеличился более чем в два раза, он составил $47,8 млрд против $22,1 млрд годом ранее. О резком ускорении оттока капитала в 2020 году ЦБ предупреждал еще осенью.

Если в июле 2020 года, после первой волны пандемии, регулятор ожидал чистый отток в частном секторе по итогам года в размере $25 млрд, то к осени он ухудшил прогноз до $53 млрд.

В отличие от 2019 года, когда в оттоке капитала существенную роль сыграли операции по наращиванию иностранных активов, в прошедшем году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором стало сокращение внешних обязательств, которое в близкой пропорции сформировали банки и другие сектора. В ближайшие два года Банк России прогнозирует замедление оттока: $35 млрд и $20 млрд в 2021 и 2022 году соответственно.

Исходя из грубой оценки российской экономики в $2 трлн сумма оттока капитала не столь велика. Приток капитала в России наблюдался только в середине нулевых годов. Тогда Россия грамотно встроилась в глобальную экономику в качестве «страны бензоколонки». «Роснефть» стоила $100 млрд, «Газпром» —$300 млрд. На тот момент это устраивало и Кремль, и Запад. Всего после распада СССР за рубеж ушло около $1,3 трлн.

В текущем году ожидается приток капитала на emerging markets. В России основным бенефициаром данного тренда будет, конечно, рынок акций. Дивидендная доходность ряда фишек сильно впечатляет на фоне нулевых мировых ставок. В случае благоприятного сценария в 2021 году сальдо движения капитала может быть около нуля.

В России постоянно идут разговоры об ограничении движения капитала административными мерами. Это неоднократно предлагал известный экономист левых взглядов Сергей Глазьев. Однако, любые административные меры или даже просто разговоры о них способны вызвать масштабную панику на финансовом рынке. И, конечно, репутация в мире глобальных финансов — она нарабатывается десятилетиями, а потерять ее можно быстро, практически за один день.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»