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Россияне ищут спасителей от снегопадов

Январские снегопады принесли множество хлопот автолюбителям и в то же время стали источником заработка для тех, кто готов помочь вызволить авто из сугроба. Если машина окажется завалена снегом исполнители с Авито Услуг предлагают её откопать, а на случай, если автомобиль замёрзнет и не будет заводиться – отогреть его или взять на буксир.  

Свою помощь россиянам предлагают почти 6 000 компаний и предпринимателей, готовых спасать автомобили от капризов погоды. При этом количество таких объявлений в январе растёт каждую неделю. 

В среднем спасение автомобиля от снега обойдётся в 700 – 800 рублей, но стоимость может меняться в зависимости от габаритов авто и его местоположения, а также температуры и погодных условий. На цену повлияет и время суток: учитывая, что вытащить машину часто надо срочно, некоторые спасатели автомобилей предлагают свои услуги круглосуточно за дополнительную плату.  

В объявлениях встречаются и бонусные опции: на Авито предлагают не только откопать машину из снега, но и взять её на буксир, отогреть и зарядить аккумулятор, заменить свечи и даже доставить топливо. Причём не только для автомобиля, но и для водителя – например, в Казани вместе с очисткой авто водителям предлагают бодрящий кофе.  

Те же, кто привык справляться с погодными сложностями самостоятельно, активно вооружаются для борьбы со снегом. С началом снегопадов увеличился спрос на инструменты для уборки снега – к примеру, лопатами россияне стали интересоваться на 40% чаще, а скребками – почти на 70% чаще, чем две недели назад. В среднем по стране цена почти не изменилась, но в некоторых регионах продавцы не преминули воспользоваться шансом заработать на ажиотажном спросе – к примеру, в Екатеринбурге лопаты сейчас стоят почти в 2 раза дороже, чем в начале января.

И, конечно, предприниматели не забывают об автолюбителях — на Авито представлено более 4 000 объявлений о продаже незамерзающей жидкости для автомобиля, из которых 3 000 были размещены в последние 2 недели. Приобрести «незамерзайку» предлагают как оптом, так и в розницу. Цены на неё варьируются от 40 до 800 рублей за штуку, в зависимости от температурного режима — на Авито можно найти средства, которые позволяют очищать стёкла автомобиля даже при морозах до -40 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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