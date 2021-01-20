Двух замглавы УФССП по Иркутской области заподозрили в хищении денег из госказны

Региональное управление СК РФ на официальном сайте сообщило, что заподозрило двух руководителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области в хищении денег из федерального бюджета.

По версии следствия, в декабре 2019-го подозреваемые, используя свое служебное положение, выписали подчиненным сотрудникам повышенные премии за 4 квартал года, однако выплачивать их не стали и присвоили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается.