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Мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин привился от коронавируса

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопким на своей странице в Instagram сообщил, что привился от коронавируса.

<p>Фото со страницы Максима Торопкина в Instagram</p>

Фото со страницы Максима Торопкина в Instagram

«Перед прививкой меня осмотрел врач, рассказал о возможных побочных эффектах, предупредил, что может быть болезненность в месте инъекции, гриппоподобные симптомы. При этом отмечу, что ощущения при вакцинации от коронавируса схожи с ощущениями после прививки от гриппа. После инъекции чувствую себя хорошо!» – поделился впечатлениями глава территории.

Он также отметил, что решил привиться, чтобы быть примером для членов семьи и коллег, «часть которых с опаской относятся к вакцине». Кроме того, мэр не хочет быть источником заражения для окружающих и устал постоянно переживать за их безопасность и свою – прививка, по его мнению, поможет решить эти проблемы.

Повторная вакцинация ждет Торопкина через 21 день.

Напомним, по указу президента страны Владимира Путина россиян начали массово прививать от коронавируса 18 января 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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