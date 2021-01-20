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Пенсионерка из Иркутска связала варежки для Кобзева в благодарность за его работу

Жительница города Иркутска Вера Семенова связала для губернатора Приангарья Игоря Кобзева варежки в благодарность за его работу. Об этом сообщается на странице главы региона в Instagram.

<p>Скриншот из видео со страницы Игоря Кобзева в Instagram</p>

Скриншот из видео со страницы Игоря Кобзева в Instagram

Подарок Кобзеву передала журналистка программы «Вести-Иркутск» Алена Шигаева, которая рассказала, что женщине, которая изготовила рукавицы, 80 лет. Она занимается рукоделием, а также ежегодно высаживает цветы в городе, чтобы украсить его.

Пенсионерка связала рукавицы и для супруги губернатора.

Напомним, ранее Кобзев получил в подарок от другой пенсионерки из Братска носки. Он пообещал надевать их в поездках по северным территориям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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