Пенсионерка из Иркутска связала варежки для Кобзева в благодарность за его работу

Жительница города Иркутска Вера Семенова связала для губернатора Приангарья Игоря Кобзева варежки в благодарность за его работу. Об этом сообщается на странице главы региона в Instagram.

Скриншот из видео со страницы Игоря Кобзева в Instagram

Подарок Кобзеву передала журналистка программы «Вести-Иркутск» Алена Шигаева, которая рассказала, что женщине, которая изготовила рукавицы, 80 лет. Она занимается рукоделием, а также ежегодно высаживает цветы в городе, чтобы украсить его.

Пенсионерка связала рукавицы и для супруги губернатора.

Напомним, ранее Кобзев получил в подарок от другой пенсионерки из Братска носки. Он пообещал надевать их в поездках по северным территориям.