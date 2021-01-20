Иркутские пожарные подарили 200 кг корма собакам из «К-9», которых спасли из огня

Сотрудники ГУ МЧС России по Приангарью подарили собакам, которых вытащили из пожара в питомнике «К-9», 200 килограммов корма и круп, сообщается на странице ведомства в Instagram.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожарные не только подарили собакам корм, но и навестили их.

Во время инцидента спасатели вытащили из огня 25 животных. Сделать это было непросто, потому что из-за стресса собаки сопротивлялись.

Напомним, возгорание питомника произошло 28 декабря около 04:33. Площадь пожара составила 90 квадратов. Некоторые животные во время инцидента отравились угарным газом, им потребовалась медпомощь.

После пожара владельцы организации заявили, что строения подожгли, а также отметили, что у них есть тому доказательства – записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели предполагаемого преступника. Супруга руководителя «К-9» предположила, что инцидент мог быть связан с работой мужа, сообщила о слежке накануне и «покушении».

За помощью в расследовании она обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он откликнулся и поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки.