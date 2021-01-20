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Золотодобытчики Бодайбо в 2020 году обновили рекорд по добыче драгметалла

Мэр города Бодайбо Иркутской области Евгений Юмашев сообщил, что местные золотоискатели в 2020 году увеличили количество добытого золота на 80 килограммов, говорится на официальном сайте администрации.

«Золотодобывающие компании установили новый рекорд по добыче золота – 25 тонн 125 килограммов, что почти на 80 килограммов больше, чем в 2019 году», – заявил глава территории.

Он также отметил, что высокая цена на этот драгметалл поможет местным предприятиям получить дополнительную прибыль и успешно решить производственные задачи.

Таких результатов удалось добиться, даже несмотря на трудности с кадрами. Напомним, в начале декабря 2020-го золотодобывающие компании Бодайбо заявили о нехватке рабочей силы ввиду эпидемии коронавируса, из-за которого границы между многими странами закрылись.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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