В Байкальск вдохнут новую жизнь

На промышленной площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) предстоит реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству Международного центра водных ресурсов. Он будет представлять из себя многофункциональный кластер производственного, исследовательского, туристического и образовательного характера. Ранее проект по созданию Международного центра водных ресурсов уже получил поддержку Правительства России и Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Сегодня, 20 января, подписан трехсторонний Меморандум о стратегическом партнерстве между Правительством Иркутской области, En+ Group и администрацией Байкальского городского поселения. Он провозглашает стратегическое партнерство сторон в целях социально-экономического развития Иркутской области и Байкальского городского поселения, включая бывшую промплощадку БЦБК.

– Началу реализации проекта по созданию Международного центра водных ресурсов помогла позиция Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который считает, что разработка и внедрение стратегического мастер-плана Байкальска возможны только при тесной координации совместных действий органов власти, бизнеса и общественности. Это позволит снизить экологическую нагрузку за счет проведения различных научных и волонтерских программ, даст новые рабочие места, – отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Таким образом, положено начало формированию нового современного вектора развития Байкальска. Это позволит вернуть к жизни значительные территории бывшего БЦБК, использовать их для создания научного-образовательного и туристического кластеров на берегу озера Байкал. Центр водных ресурсов станет базой научных исследований, экологического мониторинга, проектов в области устойчивого развития. Правительство Иркутской области и администрация Байкальска планируют оказать содействие в реализации мастер-плана и масштабного инвестиционного проекта.

– Подписанию данного Меморандума предшествовал долгий переговорный процесс между всеми заинтересованными сторонами и большой объем подготовительной аналитической работы. Вместе с нашими партнерами мы определили ключевые вопросы, которые должны быть решены в кратчайший срок. Надеюсь, что наш масштабный инвестиционный проект станет примером эффективной реализации принципов государственно-частного партнерства и поможет вывести регион на новый социально-экономический уровень, – сказал руководитель дирекции по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

Напомним, что основанная Олегом Дерипаской компания известна в Сибири социальной деятельностью. Опыт En+Group в реализации инфраструктурных проектов будет применим и для Байкальска, который получит благодаря партнерству новый импульс для развития.