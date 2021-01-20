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В Приангарье решили модернизировать систему мониторинга землетрясений

В Иркутской области планируется модернизация системы мониторинга землетрясений. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Предполагается расширение сети сейсмостанций в Иркутске и крупных городах. Они позволят фиксировать все параметры землетрясений. В дальнейшем эти результаты будут необходимы при строительстве жилья и соцобъектов.

Также в планах размещение на Байкале трех пунктов комплексного мониторинга землетрясений. Определены три опорные точки с высокой сейсмической активностью: Хужир, Култук и Большое Голоустное. Высокоточное оборудование сможет определять малейшие изменения в атмосфере и земной коре.

– Для размещения таких станций нужны подходящие строения. ГКУ «Безопасный регион» готов предложить здания пожарных частей. Это целесообразно. Последние землетрясения показали - нам нужна комплексная система анализа сейсмособытий. Мы должны оперативно получать всю необходимую информацию, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

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Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока.  Последнее землетрясение произошло вчера, 19 января в 03:15 по иркутскому времени. Магнитуда толчков в Иркутске составила 2-3 балла, сообщил Байкальский филиал ЕГС РАН.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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