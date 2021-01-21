Иркутская область заняла 70 место в инвестиционном рейтинге России

За время пандемии инвестпотенциал Иркутской области снизился, а индекс риска увеличился, сообщает рейтинговое агентство Raex. По итогам 2020 года Приангарье обладает средним потенциалом и умеренными рисками, попадая в категорию 2B, и занимает только 70 место в инвестиционном рейтинге регионов России.

Оценивая инвестиционный потенциал Иркутской области, аналитики Raex высоко оценили природно-ресурсный потенциал (7-е место), туристический (15-е место), финансовый (16), производственный (18), трудовой (21) и потребительский (22). Чуть ниже оценили инновационный (29 место). Болевая точка региона – это инфраструктурный потенциал (73-е место). Что касается рисков, слабых сторон больше. Высоко оценивается экологические риски (73-е место), криминальные (68), управленческие (65) и социальные (63).

В целом говоря о всех российских регионах, аналитики отмечают, за первую половину нынешнего года инвестиции рухнули на 4% (падение показателя отмечено почти в половине субъектов федерации). Спад оказался бы еще заметнее, если б не спешная реализация федеральными властями пакета антикризисных мер – по оценке Минэкономразвития, рост капитальных расходов консолидированного бюджета в январе–августе составил 34,8%.

Самым ярким примером влияния казенных денег на социально-экономическое положение региона в нынешнем рейтинге продемонстрировал город федерального подчинения Севастополь, улучшивший свое место в списке по интегральному риску сразу на 7 позиций (с 55 места в прошлом рейтинге до 48 в нынешнем). Такой рывок легко объясним: компактная территория с небольшим населением уже который год выступает получателем огромных по местным меркам сумм из Центра: только за прошлый год по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» было выделено свыше 141 млрд рублей.

Другой пример заметного снижения уровня инвестриска в рейтинге связан, что также логично, с углеводородами: улучшение на 7 позиций у Ямало-Ненецкого АО (с 36 позиции на 29) объясняется достигнутой в прошлом году стабилизаций на мировом рынке нефти и газа, поступления от добычи которых служат основным источником развития местной экономики.

По мнению экспертов, приведенные примеры лишь подсвечивают общую безрадостную картину. По ряду ключевых показателей ситуация в регионах развивается пессимистично – причем фронтально. По данным Росстата, доля территорий, где наблюдается падение доходов населения, с 27% в 2019 году подскочила до 95% по итогам второго квартала года нынешнего, а в целом за 2020 год МЭР ожидает снижения реальных располагаемых доходов на 3,0%.