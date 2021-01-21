Матвиенко заявила, что в России не будет ковид-паспортов

В России не планируют вводить "ковидные паспорта", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в России будет составлен электронный реестр тех, кто прошел вакцинацию, но это не будет являться «паспортом», поскольку прививки от коронавируса делаются на добровольной основе, сообщают РИА «Новости».

"Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. <...> Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная", – сказала она журналистам,

Матвиенко подчеркнула, что прохождение лицом вакцинации не будет залогом получения человеком дополнительных прав и юридических возможностей.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта. С 5 февраля специальные QR-коды получат жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию от вируса. Их обладатели получат скидки, например, при посещении бассейнов, фитнес-центров или покупке пряжи. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку. Инфекционисты полагают, что ослаблять меры безопасности неразумно из-за недостатка достоверной информации о том, как долго у вакцинировавшихся сохраняется иммунитет. Против «зеленых паспортов» выступает и ВОЗ.