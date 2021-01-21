Названы причины роста промпроизводства в Иркутской области в пандемийный 2020 год

Сводный индекс промышленного производства в Иркутской области за 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102%, сообщил губернатор Игорь Кобзев на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова, где обсуждались перспективы развития промышленности в субъектах СФО.

По словам Игоря Кобзева, рост промпроизводства в регионе связан с ростом объема обрабатывающих производств.

– За 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс в обрабатывающих производствах составил 113%. Наибольший рост отмечен в производстве лекарственных средств (2,4 раза), химических веществ и химических продуктов (113%), прочих транспортных средств и оборудования (111%), бумаги и бумажных изделий (130%), кокса и нефтепродуктов (102%). Значительное увеличение выпуска лекарственных средств связано с ростом объемов производства противовирусных препаратов «Фармасинтез». Также рост промышленного производства обеспечен реализацией инвестиционной программы на Иркутском авиационном заводе. Доля предприятия в продукции оборонно-промышленного комплекса превышает 90%. В ноябре 2020 года авиационный завод завершил строительство опытного образца самолета МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, первый полет которого состоялся 15 декабря 2020 года.

Также было заявлено, что объем валового регионального продукта в Приангарье оценивается в 1,5 трлн рублей – это третье место среди субъектов Сибирского Федерального округа и 15 – по России. Область занимает второе место по объему инвестиций и налоговым доходам среди субъектов СФО.

В целом на совещании было заявлено, что ситуация с промпроизводством в СФО неоднородна.