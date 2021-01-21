Почему ИНК остается в Сибири

Основатель компании Николай Буйнов рассказал ТАСС почему компания не переносит штаб-квартиру в Москву.

По мнению Буйнова, штаб-квартира должна быть как можно ближе к производству. Также необходимо работать с людьми в одном часовом поясе.

– Разница в пять часовых поясов ухудшает работу компании, кто бы что ни говорил, – пояснил Николай Буйнов. – Другой разговор, что у нас очень централизованная страна, то есть не так много городов с высоким качеством жизни и в большинстве городов качество жизни сильно уступает столичному. Поэтому так сложно привлекать сюда профессионалов, но у нас это получается.

В настоящее время в ИНК работают специалисты из других городов и стран, которые работали на проектах в Катаре, Голландии, Норвегии, Венесуэле, США. Компания дает специалистам возможность профессиональной реализации в проектах международного уровня.

– Есть и личная причина. Я большую часть жизни живу в Сибири, вырос на севере Байкала — мои родители строили БАМ. Для меня Сибирь — родной дом, а тайга, байкальский воздух и саянские красоты — это часть меня. Если передо мной стоит какой-то сложный вопрос, достаточно просто уехать на три-четыре дня в тайгу, например, на рыбалку. Это полная перезагрузка, после которой все ответы и решения приходят сами собой.

Недавно компании исполнилось 20 лет. Поздравляя ИНК с 20-летием, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что «Иркутская нефтяная – гордость региона – процветающий, растущий бизнес. Лидер нефтегазовой отрасли Восточной Сибири, организация федерального масштаба, базирующаяся в Иркутской области. В сфере интересов ИНК не только добыча нефти, но и разработка попутного и природного газа. Кроме того, компания строит первый завод полимеров в Сибири. ИНК – это крупные налоговые поступления в бюджет региона, более девяти тысяч рабочих мест, множество благотворительных проектов».