ИНК рассказала о влиянии пандемии на проекты компании

В прошлом году добывающая отрасль столкнулась со вспышками коронавируса у вахтовиков, падением цен на нефть и резким изменением налоговой базы. О том, как Иркутская нефтяная компания справлялась с пандемией рассказал ТАСС ее основатель Николай Буйнов.

Что касается борьбы с COVID-19, то еще в начале марта в ИНК был создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме принимает меры по защите здоровья персонала и подрядчиков. Компания перевела офисных сотрудников на удаленку, усилила медицинский контроль, минимизировала контакты на производственных объектах.

– К сожалению, коронавирус создает нам проблемы и на строительных объектах, на неопределенное время выводит людей из строя, – пояснил Николай Буйнов. – Весной было большое количество заболевших среди сотрудников подрядных организаций. Здоровье людей для нас на первом месте. Пришлось останавливать стройку и всех вывозить с объектов, а затем завозить обратно через обсерватор и тестирование.

С конца марта прошлого года все работники перед заездом на вахту проходят обязательную двухнедельную обсервацию с тестированием на COVID-19. Сначала они делали два ПЦР-теста. По статистике, порядка 8–12% людей в обсерваторах переносят коронавирус бессимптомно. Чтобы уменьшить вероятность проникновения вируса на объекты, мы стали дополнительно брать анализ крови.

При этом, несмотря на все ограничения, компания не останавливала газовый проект и сумела в сентябре доставить из порта Масан Южной Кореи в Усть-Кут крупногабаритное оборудование для строительства завода полимеров.

Протяженность пути составила более 12 тыс. км. Оборудование перевозили на судах усиленного ледового класса по Северному морскому пути, а далее речными баржами по реке Лене. Сложная операция заняла около трех месяцев, ее готовили четыре года. Участие принимали компании из России, Японии, Нидерландов, Германии и Южной Кореи.

– Для разгрузки пришлось построить причал и часть федеральной дороги. Это крупнейший по масштабу логистический проект в новейшей истории региона, – подчеркнул в интервью Николай Буйнов.

Напомним, что к реализации третьего этапа газового проекта ИНК приступила в сентябре 2020 года. Для будущего завода полимеров доставили из Южной Кореи 45 единиц крупногабаритного оборудования. В компании подчеркивают, что Иркутский завод полимеров – лишь часть масштабного газового проекта с объемом инвестиций более 450 млрд руб., который ИНК реализует в Иркутской области с 2014 года. Тогда компания приняла долгосрочную стратегию развития нового для себя направления – газового бизнеса. Она создает в регионе нефтегазохимическую отрасль.

По оценкам ИНК, после запуска завода региональный продукт Иркутской области вырастет на 4 процента.

Кроме того, реализация проекта станет "импульсом развития" для северных городов Иркутской области, а Усть-Кутский район станет одной из точек экономического роста Восточной Сибири.В районе будет создано более 2000 высококвалифицированных рабочих мест, на период строительства – более 7000.