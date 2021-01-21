Воздухом в Ангарске остаются недовольны почти 70% жителей

Согласно нацпроекту «Экология», выбросы в проблемных городах должны были снизить до 20%.

Согласно «Индексу форточки» ОНФ, 31% респондентов считают, что за прошедшие два года воздух в городе улучшился.

По данным Росгидромета, городами с наиболее загрязненным воздухом являются Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов. Всего в списке 22 города. Ведомство отмечает, что Ангарска в этом списке не было с 2005 года.

Ранее «экологический» вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету в период карантина дополнительно измерить качество воздуха в 12 городах с воздушным загрязнением – Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.