В Иркутске 240 квартир для сирот не соответствуют требованиям

Застройщик должен был сдать дома еще в 2018 году, сообщают в администрации области.

К объекту есть масса замечания от строительного надзора Иркутской области и предприятия «Водоканал». Недочеты подрядчик устранит за свой счет и проведет повторную экспертизу всего жилого комплекса в Ленинском районе.

Губернатор пообещал каждый месяц посещать стройку и «строго спрашивать с каждого, как соблюдаются сроки выполнения мероприятий «дорожной карты».

Ранее Игорь Кобзев предложил создать реестр недобросовестных подрядчиков в Приангарье.

«Строители, которые не считают нужным соблюдать график, не должны работать на дорогах региона. В идеале нужен реестр таких компаний. Нам необходимо понимать, кого нельзя допускать к тендерам», – заявил глава области. Он также отметил, что недобросовестные организации планируется наказывать рублем.

По словам Кобзева, в 2020 году на ремонт дорог выделяли 15 миллиардов рублей, однако не все деньги реализованы. Чтобы федеральные средства не были потеряны, «их нужно тратить до копейки».