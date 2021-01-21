Глава Иркутской области вручил автомобили больницам региона

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21 января 2021
15 автомобилей – 8 LADA Niva и 7 LADA Granta разъедутся по городским и районным больницам Приангарья, сообщают в администрации области.
Они будут доставлять медработников к пациентам и возить биологический материала на исследования.
Транспорт получат медучреждения:
- Иркутска,
- Шелехова,
- Нукутска,
- Ольхона,
- Тайшета,
- Чуны,
- Осы,
- Железногорска,
- Жигалова,
- Качуга,
- Балаганска,
- Усолья,
- Зимы.
Машины поступили в регион по распоряжению правительства РФ. По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения для Иркутской области закупили 23 автомобиля. 15 из них переданы больницам, еще 8 машин прибудут в ближайшее время.