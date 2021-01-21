Глава Иркутской области вручил автомобили больницам региона

15 автомобилей – 8 LADA Niva и 7 LADA Granta разъедутся по городским и районным больницам Приангарья, сообщают в администрации области.

Они будут доставлять медработников к пациентам и возить биологический материала на исследования.

Транспорт получат медучреждения:

Иркутска,

Шелехова,

Нукутска,

Ольхона,

Тайшета,

Чуны,

Осы,

Железногорска,

Жигалова,

Качуга,

Балаганска,

Усолья,

Зимы.

Машины поступили в регион по распоряжению правительства РФ. По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения для Иркутской области закупили 23 автомобиля. 15 из них переданы больницам, еще 8 машин прибудут в ближайшее время.