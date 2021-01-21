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Глава Иркутской области вручил автомобили больницам региона

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15 автомобилей – 8 LADA Niva и 7 LADA Granta разъедутся по городским и районным больницам Приангарья, сообщают в администрации области.

Они будут доставлять медработников к пациентам и возить биологический материала на исследования.

Транспорт получат медучреждения:

  • Иркутска,
  • Шелехова,
  • Нукутска,
  • Ольхона,
  • Тайшета,
  • Чуны,
  • Осы,
  • Железногорска,
  • Жигалова,
  • Качуга,
  • Балаганска,
  • Усолья,
  • Зимы.

Машины поступили в регион по распоряжению правительства РФ. По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения для Иркутской области закупили 23 автомобиля. 15 из них переданы больницам, еще 8 машин прибудут в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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