В Иркутской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 265 человек

Общее число заболевших с начала пандемии составило 46,3 тыс. человек

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразились 265 человека. Общее число заболевших составило 46 308.

Вылечились от болезни за день – 331, скончались непосредственно от ковида – 9 пациентов, от сопутствующих заболеваний – 2.