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В Иркутской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 265 человек

Общее число заболевших с начала пандемии составило 46,3 тыс. человек

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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области за прошедшие сутки коронавирусом заболели 265 человек
«История с вакцинацией напоминает анекдот»
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