В Иркутской области расширят систему мониторинга землетрясений

Устройства установят в Хужире, Култуке и Большом Голоустном, сообщают в администрации Приангарья.

В дальнейшем эти результаты будут необходимы при строительстве жилья и соцобъектов.



Также в планах размещение на Байкале трех пунктов комплексного мониторинга землетрясений. Определены три опорные точки с высокой сейсмической активностью: Хужир, Култук и Большое Голоустное. Высокоточное оборудование сможет определять малейшие изменения в атмосфере и земной коре.

Сегодня толчки в 2-3 балла зафиксировали в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Култуке и Слюдянке. Интенсивность в эпицентре – 5,5 баллов.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.