«Ростелеком» построил комплексы весогабаритного контроля на дорогах Иркутской области

«Ростелеком» построил три пункта весогабаритного контроля на региональных трассах Иркутской области. С начала 2021 года стационарные комплексы обеспечивают круглосуточный мониторинг состава и интенсивности транспортного движения на Качугской, Александровской и Голоустненской дорогах. В планах этого года создание еще трех таких постов на трассах области, сообщают в компании.

По статистике дорожных ведомств региона, в Иркутской области практически 12 000 км автомобильных дорог регионального и муниципального назначения, на которых 30 процентов грузоперевозчиков нарушает нормы по весу перевозимого тоннажа. В месяц на иркутских дорогах фиксируются сотни нарушений, связанных с перегрузом фур, что ведет к разрушению дорожного полотна.

Зона измерения аппаратуры автоматически охватывает всю ширину дороги, а составляющие системы имеют единое централизованное управление и общую техническую поддержку.

Видеофиксация выявляет недобросовестных водителей, которые пытаются уклониться от весового контроля, объезжая измерительные датчики по встречной полосе или по обочине. Установка пунктов весогабаритного контроля повышает безопасность дорожного движения на дорогах Иркутской области и сохраняет качество полотна за счет объективного контроля стандартов грузового транспорта по габаритам и весу.

«Наши специалисты установили цифровое оборудование. Весовые датчики отечественного производства, информация с которых передается в режиме онлайн на серверы ГИБДД, обеспечивают точность зафиксированных данных, — рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — К этому проекту мы шли два года, и гордимся, что первыми в нашем регионе построили пункты весогабаритного контроля».

О том, что на данном участке автодороги установлен весогабаритный контроль, участников дорожного движения информирует специальное электронной табло. Пункты оснащены цифровыми измерительными приборами и программным обеспечением, которые определяют весогабаритные параметры транспорта в движении, количество осей и расстояние между ними. Комплексы оборудованы системами фотовидеофиксации и распознавания государственных регистрационных знаков. В случае нарушения автовладельцем нормативов, оборудование автоматически фиксирует номерные знаки машины, и ее собственнику будет выписан штраф.

«Ростелеком» имеет опыт внедрения автоматизированных систем весогабаритного контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в различных регионах России. На территориях, где компания установила такие пункты, фиксируется снижение количества перегруженного транспорта, а предприниматели соблюдают нормы законодательства в области перевозок груза.