Новости

Мэр Тулуна поставил прививку от коронавируса

Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих на своей странице в Instagram сообщил, что привился от коронавируса.

<div class="storyline-vrez"> <h3 class="storyline-vrez__title">Читайте также:</h3> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=408529&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> Усть-Кутский район оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 21 января 2021 </div> </div> <div class="storyline-vrez__item"> <div class="storyline-vrez__item-link"> <a href="https://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=408523&utm_source=sia&utm_medium=see_also&utm_campaign=relap_test&utm_content=storyline_vrez"> В Китае отмечается рост числа заразившихся коронавирусом </a> </div> <div class="storyline-vrez__item-date"> 21 января 2021 </div> </div> </div> <p>Фото со страницы Юрия Карих в Instagram</p>

Фото со страницы Юрия Карих в Instagram

«Сегодня, вместе с председателем Думы городского округа Алексеем Сергеевичем Колпаковым и заместителем председателя Думы Соболевой Ириной Васильевной поставили прививки от коронавируса», – отметил глава территории.

Карих отметил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее стало известно, что от коронавируса привился мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, чтобы стать примером для коллег и членов семьи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3225)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Усть-Кутский район оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе
Мэр Тулуна поставил прививку от коронавируса
Драмтеатр Иркутска демонтировал часть кресел в зале для безопасной рассадки зрителей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании