Мэр Тулуна поставил прививку от коронавируса

Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих на своей странице в Instagram сообщил, что привился от коронавируса.

Фото со страницы Юрия Карих в Instagram

«Сегодня, вместе с председателем Думы городского округа Алексеем Сергеевичем Колпаковым и заместителем председателя Думы Соболевой Ириной Васильевной поставили прививки от коронавируса», – отметил глава территории.

Карих отметил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее стало известно, что от коронавируса привился мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, чтобы стать примером для коллег и членов семьи.