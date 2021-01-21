Авиарейсы из Абакана в Иркутск возобновят с 21 января

Пресс-служба аэропорта Абакана на официальном сайте сообщила, что рейсы из города в Иркутск и обратно возобновят с 21 января. Пассажиров будут доставлять самолеты «ИрАэро».

Летать планируют по четвергам, прибытие в аэропорт Абакан – в 22.30, отправление из Абакана – в 23.30. Время в пути 1 час 20 минут.

«Время рейсов подобрано специально таким образом, чтобы пассажиры, прибывающие из Абакана, могли воспользоваться удобными стыковками, в Улан-Удэ, Читу, Хабаровск, Благовещенск и Владивосток, в Усть-Кут, Бодайбо, Ленск, Талакан, Нерюнгри и Полярный», – говорится в сообщении.

На первый рейс уже купили 41 билет из 50.

Напомним, по информации портала «Юг Сибири», ранее полеты приостановили в декабре 2020-го из-за падения спроса на перелеты.