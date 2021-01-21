В 2020 году в Иркутской области выдали на 26% меньше кредитных карт

С 275,8 тыс. единиц он упал до 203,1 тыс., сообщает НБКИ.

В 2020 году в России выдали 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 годом (11,44 млн ед.).

Стоит отметить, что в декабре 2020 года было выдано 0,97 млн. новых кредитных карт, это на 16,5% меньше по сравнению с декабрем 2019 года (1,16 млн ед.). В свою очередь выдача новых «кредиток» в 4 квартале 2020 года составила 2,59 млн ед. или на 17,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 4 кв. 2019 года – 3,12 млн ед.).

Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам, то в декабре 2020 года он составил 662 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное - 850 баллов), увеличившись за год на 13 баллов (в декабре 2019 года – 649 баллов).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в 2020 году было выдано в:

Москве (556,1 тыс. ед.),

Московской области (427,0 тыс. ед.),

Краснодарском крае (386,6 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (331,1 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (291,7 тыс. ед.).

Снижение выдачи новых кредитных карт было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения их количества в 2020 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали:

Московская область (-30,9%),

Москва (-30,0%),

Приморский край (-29,8%),

Республика Татарстан (-28,5%).

«В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в последующем этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года. Дело в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне».