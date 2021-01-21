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В 2020 году в Иркутской области выдали на 26% меньше кредитных карт

С 275,8 тыс. единиц он упал до 203,1 тыс., сообщает НБКИ.

В 2020 году в России выдали 8,99 млн новых кредитных карт, что на 21,5% меньше по сравнению с 2019 годом (11,44 млн ед.).  

Стоит отметить, что в декабре 2020 года было выдано 0,97 млн. новых кредитных карт, это на 16,5% меньше по сравнению с декабрем 2019 года (1,16 млн ед.). В свою очередь выдача новых «кредиток» в 4 квартале 2020 года составила 2,59 млн ед. или на 17,0% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в 4 кв. 2019 года – 3,12 млн ед.). 

Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам, то в декабре 2020 года он составил 662 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное - 850 баллов), увеличившись за год на 13 баллов (в декабре 2019 года – 649 баллов). 

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в 2020 году было выдано в:

  • Москве (556,1 тыс. ед.),
  • Московской области (427,0 тыс. ед.), 
  • Краснодарском крае (386,6 тыс. ед.),
  • Санкт-Петербурге (331,1 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (291,7 тыс. ед.). 

Снижение выдачи новых кредитных карт было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения их количества в 2020 году по сравнению с 2019 годом продемонстрировали:

  • Московская область (-30,9%),
  • Москва (-30,0%),
  • Приморский край (-29,8%),
  • Республика Татарстан (-28,5%).  

«В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилась больше чем на 60%, - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в последующем этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года. Дело в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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