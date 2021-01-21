Усть-Кутский район оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса. Согласно ее данным, в тройку лидеров по распространению болезни вошел Иркутск.

Из 265 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 73 (всего 16 783),

в Усть-Кутском районе – 45 (всего 2 703),

в Усть-Илимске – 34 (всего 2 729),

в Усолье-Сибирском – 16 (всего 934),

в Усольском районе – 15 (всего 417).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 16 783,

Ангарск – 4 554,

Иркутский район – 3 023,

Братск – 3 010,

Усть-Кутский район – 2 703.

Напомним, с 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса, поручение начать ее дал президент России Владимир Путин. При этом в Иркутской области вакцина пока недоступна для массового использования.