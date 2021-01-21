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Усть-Кутский район оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса. Согласно ее данным, в тройку лидеров по распространению болезни вошел Иркутск.

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Из 265 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 73 (всего 16 783),
  • в Усть-Кутском районе – 45 (всего 2 703),
  • в Усть-Илимске – 34 (всего 2 729),
  • в Усолье-Сибирском – 16 (всего 934),
  • в Усольском районе – 15 (всего 417).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 16 783,
  • Ангарск – 4 554,
  • Иркутский район – 3 023,
  • Братск – 3 010,
  • Усть-Кутский район – 2 703.

Напомним, с 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса, поручение начать ее дал президент России Владимир Путин. При этом в Иркутской области вакцина пока недоступна для массового использования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Усть-Кутский район оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе
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