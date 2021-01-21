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Число открытых в Иркутской области ледовых переправ увеличилось до 39

ГУ МЧС России по Иркутской области на официальном сайте сообщило, что число открытых в регионе ледовых переправ выросло до 39.

За последние сутки в Приангарье открыли еще две переправы. Первую – в Жигаловском районе через реку Лену в районе села Тутура на 7 километре автодороги «Жигалово – Казачинское». Под ней может ездить транспорт до 30 тонн круглосуточно.

Вторая дорога ведет через реку Лену в поселке Верхемарково Усть-Кутского района. Грузоподъемность дороги – до 5 тонн, она соединяет населенный пункт с селом Марково.

Всего за зиму на территории региона планируется открыть 58 ледовых переправ в 20 муниципалитетах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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