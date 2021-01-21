У Судебно-экспертной палаты в Иркутской области сменился руководитель

Им стал Вячеслава Синильникова. Он профессионально занимается судебной экспертизой в регионе уже на протяжении более 10 лет, сообщают в Судебно-экспертной палате Российской Федерации.

«Мы видели и недобросовестную конкуренцию, и явные ложные заключения экспертов, и просто непрофессионализм. Как глава регионального отделения СЭП РФ в Иркутской области, я буду отдавать приоритет наведению порядка в экспертном сообществе нашего региона. Честность и профессионализм должны быть на первом плане в нашей деятельности», - рассказал новый глава Иркутского отделения СЭП РФ.

Вячеслав Синильников пообещал, что в фокусе внимания СЭП РФ в Иркутске станет одна из наболевших проблем отрасли, а именно неоплата работ, выполненных экспертами.

«Существует порочная практика в судах общей юрисдикции продавливать экспертов на работу без оплаты в обмен на исполнительный лист. Эта проблема могла бы быть решена при разумном подходе судейского сообщества. Я надеюсь, мы сможем направить эту ситуацию в разумное русло», - поделился планами Вячеслав Синильников.

Он также отметил, что все вопиющие случаи непрофессионализма и фальсификации в области экспертной деятельности должны становиться известными общественности и профессиональному сообществу.