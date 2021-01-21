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Курсы для первоклассников откроют в новой школе микрорайона Луговое Иркутского района

Это будут занятия для подготовки детей к школе. 

Курсы планируется проводить по выходным дням, после тогокак будут сформированы будущие первые классы. Об этом сегодня доложил начальник управления образования Иркутского района Роман Зарипов 

Новая школа на 1 275 мест откроется 1 сентября этого года. До этого времени в учреждении сформируют образовательную программу, составят учебные планы и штатное расписание 

Помимо Марково школу возведут в сёлах Баяндай и Хомутово. В 36 образовательных учреждениях региона идут капитальные ремонты и реконструкция.

Среди них десять детских садов и 26 школ. В школе поселка Онгурён Ольхонского района будет устроен спортзал, помещения столовой и группы дошкольного возраста на 25 мест. В школе поселка Большой Луг Шелеховского района проведут реконструкцию, работы завершат в 2022 году.

Также в пострадавшем от наводнения Тулуне строится школа на 1275 мест с двумя бассейнами и спортивным залом. В рамках благотворительной помощи её возводит компания «Роснефть». Учебное заведение откроется 1 сентября этого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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