Новости

Портфель Sber Trading Swiss AG достиг 3 млрд долларов США

Торговая дочерняя компания Сбербанка Sber Trading Swiss AG, базирующаяся в кантоне Цуг (Швейцария), подвела итоги работы в 2020 году. Созданная в октябре 2019 года компания сегодня является центральным звеном международного товарно-сырьевого бизнеса Сбера.

Выстроив с нуля инфраструктуру и операционную модель, наша новая торговая компания чуть более чем за полгода операционной деятельности показала отличный финансовый результат. Нашим коллегам в Sber Trading Swiss AG удалось заключить знаковые сделки в энергетике, сельском хозяйстве и базовых металлах, нарастить портфель до 3 млрд долларов США и показать операционную прибыль в сложных условиях коронакризиса

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Sber Trading Swiss AG предлагает клиентам:

  • международное товарное финансирование через продукты предоплаты и отложенной оплаты физических поставок сырья;
  • международную покупку и продажу сырьевых товаров;
  • монетизацию товарных запасов (сырьевое РЕПО) на нефть и нефтепродукты, газ, насыпные и сельскохозяйственные товары, базовые металлы.

Компания предоставляет не только финансирование, но и весь спектр экспертизы, выступая в качестве покупателя товара и поставщика хеджирования для клиентов. В ближайших планах — расширение линейки продуктов и международных операций на товарно-сырьевых рынках с опорой на надёжный пайплайн сделок, прочные клиентские связи с производителями сырья в России и СНГ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Усть-Кутский район оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе
Мэр Тулуна поставил прививку от коронавируса
Драмтеатр Иркутска демонтировал часть кресел в зале для безопасной рассадки зрителей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании