Портфель Sber Trading Swiss AG достиг 3 млрд долларов США

Торговая дочерняя компания Сбербанка Sber Trading Swiss AG, базирующаяся в кантоне Цуг (Швейцария), подвела итоги работы в 2020 году. Созданная в октябре 2019 года компания сегодня является центральным звеном международного товарно-сырьевого бизнеса Сбера.

Выстроив с нуля инфраструктуру и операционную модель, наша новая торговая компания чуть более чем за полгода операционной деятельности показала отличный финансовый результат. Нашим коллегам в Sber Trading Swiss AG удалось заключить знаковые сделки в энергетике, сельском хозяйстве и базовых металлах, нарастить портфель до 3 млрд долларов США и показать операционную прибыль в сложных условиях коронакризиса

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Sber Trading Swiss AG предлагает клиентам:

международное товарное финансирование через продукты предоплаты и отложенной оплаты физических поставок сырья;

международную покупку и продажу сырьевых товаров;

монетизацию товарных запасов (сырьевое РЕПО) на нефть и нефтепродукты, газ, насыпные и сельскохозяйственные товары, базовые металлы.

Компания предоставляет не только финансирование, но и весь спектр экспертизы, выступая в качестве покупателя товара и поставщика хеджирования для клиентов. В ближайших планах — расширение линейки продуктов и международных операций на товарно-сырьевых рынках с опорой на надёжный пайплайн сделок, прочные клиентские связи с производителями сырья в России и СНГ.