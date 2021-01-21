Банк «Открытие» профинансирует «Евроинвест Девелопмент» на 8 млрд рублей

Банк «Открытие» заключил с группой компаний «Евроинвест Девелопмент» сделку проектного финансирования с использованием счетов эскроу. В рамках соглашения компания «Евроинвест Благодатная», которая осуществляет строительство жилого комплекса бизнес-класса «ID Парк Победы», получит кредитные средства на сумму свыше 8 млрд рублей.

«Сделка с группой компаний „Евроинвест Девелопмент“ — еще одно знаковое достижение банка „Открытие“ на высококонкурентном рынке проектного финансирования Санкт-Петербурге, опережающее развитие на котором является нашей стратегического целью, — заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка „Открытие“ Михаил Иоффе. — В 2021 году мы продолжим предлагать застройщикам и девелоперам выгодные условия и индивидуальный финансовый сервис и планируем кратно увеличить объем сделок с использованием счетов эскроу».

«Одним из основополагающих факторов для покупателей квартир является надежность компании-застройщика, а также ее финансовая устойчивость. Развитие сотрудничества с банком „Открытие“ — еще один шаг в укреплении этих качеств „Евроинвест Девелопмент“. Рады, что нашим партнером стал банк „Открытие“, который устойчиво развивается и последовательно наращивает экспертизу в области финансирования строительных проектов», — отметил Станислав Данелян, генеральный директор «Евроинвест Девелопмент».

Жилой комплекс «ID Парк Победы» состоит из шести многоквартирных домов со встроенной подземной автостоянкой, детским садом и школой общей жилой площадью 50 тыс. кв. м. Строительство жилых корпусов будет осуществляться в рамках трех очередей.

Срок ввода в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса запланирован на 4 квартал 2023 года, срок ввода второй и третьей очередей жилого комплекса — на 3 кв. 2024 года.омфорт- и бизнес-класса.