Портал «БанкИнформСервис» назвал Примсоцбанк одним из лучших банков 2020 года

Информационное агентство «БанкИнформСервис» опубликовало рейтинг самых активных и популярных банков за 2020 год. Рейтинг представляет собой «Топ 20» лучших кредитных организаций, действующих на финансовом рынке Екатеринбурга и Свердловской области и отражает результативность банковской активности на Bankinform.ru: участие в проектах, скорость подготовки комментариев, количество и качество присылаемых пресс-релизов, и, наконец, популярность информационных страничек каждого отдельного банка у посетителей ресурса.



Агентством были проанализированы данные и определена методика подсчета баллов в 11 различных категориях. Таким образом, Примсоцбанк вошёл в ТОП-10 самых лучших банков, а также лучших банков на рынке обменной валюты, популярных кредитов, ипотечных кредитов и вкладов.



- Общая номинация «Лучший банк» определяется из годовых результатов 9 номинаций. Рассмотрим факторы для подсчёта баллов в отдельных номинациях. Так, в рейтинге «Лучшие банки на рынке наличной валюты» речь идет не об объёмах продаж или покупок. В формуле мы учитываем факт установки банком оптимальных обменных курсов и срок, в течение которого они таковыми остаются, - рассказали представители «БанкИнформ».



Отметим, что в номинации «Популярные вклады» анализировалась динамика посещаемости страниц вкладов на сайте. Аналогичные формулы использовалась в номинациях «Банки с популярными кредитами», «Банки с популярной ипотекой» и «Банки с популярными картами».



- Над методикой расчета рейтинга «Активность пресс-службы банков» мы работали дольше всего. Мы понимаем, что в лидерах должны быть банки, чьи пресс-службы активно сотрудничают с нашими журналистами и вовремя присылают комментарии, при этом комментарии должны быть содержательными, актуальными и читаемыми. Наибольший вес имеют редакционные материалы с участием банка (комментарий или интервью): учитывается их количество, просмотры и лайки. Далее считаем количество присланных банком пресс-релизов, учитываем в них комментарии спикеров, просмотры и лайки, - прокомментировали специалисты.