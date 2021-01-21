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В Иркутске суд рассмотрел более 60 дел о порче памятников культуры

Суммарная цена штрафов составляет более миллиона рублей, сообщают в администрации области.

Из них 300 тысяч рублей – по искам, поддержанным решениями судов. По протоколам об административных правонарушениях – 730 тысяч рублей. 

Суды обязали собственников провести капитальные ремонты и восстановление 13 зданий-памятников. Среди них, например, предприятие Тулуна, которое владеет деревянным домом на центральной улице Ленина.

Уже несколько лет здание не эксплуатируется, находится в удручающем состоянии и затянуто баннером. Собственник пока не начал восстановление здания. Если решение суда не начнут исполнять в течение трёх месяцев, служба намерена обратиться в суд для изъятия объекта. Такая мера защиты памятников предусмотрена федеральным законодательством. 

Удовлетворено требование службы о сносе самовольной постройки на территории памятника истории и культуры, расположенного в Иркутске, на улице Карла Либкнехта. 

На рассмотрении находится иск службы о сносе пристроя к зданию – памятнику истории и культуры. Собственник помещения, расположенного на первом этаже дома по на улице Безбокова в Иркутске, сделал к нему веранду. Служба требует привести здание в первоначальное состояние.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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