Пандемия изменила отношение россиян к кредитам

В 2020 году пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры и новые вызовы для экономики изменили отношение россиян к кредитным продуктам. Наряду со снижением числа выданных кредитов и кредитных карт отмечается рост среднего объема заемных средств. Это может свидетельствовать о более взвешенном и ответственном подходе населения к оформлению кредитов. К таким выводам пришли специалисты Россельхозбанка, проанализировав собственную статистику по потребительским кредитам и кредитным картам за 11 месяцев 2020 года.

Общий объем заемных средств по потребительским кредитам и по кредитным картам банка в период с января по ноябрь 2020 года составил 103,7 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

При этом количество оформленных кредитов сократилось на 10%, и рост общего объема выдач объясняется увеличением среднего размера займа в течение года на 31% - до 478,3 тыс. рублей.

Аналогичная тенденция наблюдается и по кредитным картам: количество новых выпущенных карт снизилось на 9% при росте среднего лимита по карте на 28%.

«Пандемия и ограничительные меры внесли свои корректировки в поведение заемщиков. Рост среднего размера кредита на фоне снижения количества выдач свидетельствует о том, что в 2020 году россияне стали более взвешенно оценивать свои финансовые возможности и использовали займы для наиболее важных приобретений», - прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

С чего начали

Текущий год РСХБ уже начал с более высоких показателей по кредитным продуктам по сравнению с 2019 годом. Так, в январе-марте объем выданных потребительских кредитов на 24% превышал показатель аналогичного периода прошлого года.

Общий объем использованных средств по кредитным картам банка в первые три месяца года был выше показателя за аналогичный период 2019 года на 11%.

Поведение в пандемию

В апреле с началом периода нерабочих дней и ужесточения ограничений в отдельных регионах в связи с распространением коронавирусной инфекции спрос на кредитные продукты в стране заметно снизился. По сравнению с мартом 2020 года количество оформленных кредитов сократилось почти в 3 раза, в сравнении год к году показатель снизился в 3,5 раза.

Снятие ограничений

На восстановление кредитной активности россиянам потребовался месяц. Уже в июне общий объем заемных средств по потребительским кредитам превзошел показатель марта, а рост в годовом выражении составил 13%. Объем заемных средств по кредитным картам в первом месяце лета приблизился к среднегодовому уровню.

В дальнейшем по мере снятия ограничительных мер кредитная активность россиян продолжила расти по сравнению с показателями прошлого года, что может объясняться активными расходами россиян на покупки, которые были отложены из-за введения режима самоизоляции. При этом по сравнению с докарантинным периодом основной рост продолжился в сегменте потребительских кредитов.

Наибольшее число кредитов и на самые большие суммы были оформлены клиентами РСХБ в августе.