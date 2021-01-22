Новости

2021 год ожидается непростым

Факторы нестабильности экономического развития сохраняются везде, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». «Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития», – сказал Путин, отметив, что это вызвано последствиями пандемии коронавируса, вынужденными ограничениями, нарушением глобальных кооперационных и торговых связей.

Глубина экономического спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»: 

– К концу года ряд макроэкономических показателей вернулся к докоронавирусным значениям, в частности, объем грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, подчеркнул президент. По итогам года немного ускорилась инфляция, она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего, продовольственных, цены выросли более заметно – на 6,7%.

Мы сохраняем достаточно оптимистичный взгляд на перспективы нового 2021 года. Мы по-прежнему полагаем, что вакцинация в России и мире должна победить пандемию, что приведет к снятию ограничений и, соответственно, окончанию рецессии. При этом рост инфляции вызван недальновидной политикой Банка России – регулятор допустил существенное ослабление рубля. И занизил ключевую ставку. При инфляции в 5%, справедливый уровень ключевой ставки составляет 6-8%. На фоне мягкой политики Федрезерва США российский рынок акций имеет все шансы увеличить свою капитализацию примерно на треть. А полностью на докризисный уровень экономика России выйдет в начале будущего года.

Главные риски для России связаны с геополитикой. Если западные санкции коснуться ОФЗ, у России могут возникнуть проблемы с финансированием бюджета. Доля нерезидентов во free float российских компаний 30-35%, прежде всего, это фонды из США, Великобритании и Западной Европы. Если они начнут распродажу, то обнулят сбережения россиян. Не стоит забывать, что на Мосбирже 9 млн брокерских счетов частных лиц. И, конечно, пока не достроен «Северный поток-2», сохраняется риск украинского газового транзита. Доля сектора услуг в России меньше, чем в странах G7, из-за этого в 2020 году экономика России упала меньше, но и восстановление ее идти будет медленнее, чем у конкурентов. Германия имеет все шансы сместить Россию с первого места по размеру экономики в Европе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
ИНК рассказала о влиянии пандемии на проекты компании
Усть-Кутский район оказался в лидерах по суточному приросту больных COVID-19 в регионе
Мэр Тулуна поставил прививку от коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании