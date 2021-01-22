В России могут продлить льготную ипотеку, но не во всех регионах

Центробанк, ранее выступавший против продления программы льготной ипотеки, по результатам совещания у президента Владимира Путина согласился на пролонгацию с существенными оговорками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Основной вариант компромисса — продление программы не для всех регионов, отмечает агентство.

Свернуть льготную ипотеку после 1 июля могут для регионов, где существенно выросли цены на жилье. Один из собеседников агентства назвал среди них Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Другой источник подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предлагала закрыть программу льготной ипотеки, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке. «Льготная программа, конечно, очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения», – подчеркнула она.

Если критерием исключения из госпрограммы станет рост цен, то у Приангарья мало шансов. Напомним, что для иркутского рынка 2020 стал годом беспрецедентного роста цен. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22% до 78,7 тыс.рублей, новостройки подорожали еще больше – на 27% до 76,87 тыс. рублей.