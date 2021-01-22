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Питомник К-9 в Иркутске посетили спасатели

Бойцы навестили животных, которых они спасли на пожаре 28 декабря, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Тогда в питомнике загорелось двухэтажное здание, в котором находился ветеринарный блок с больными животными, хранились медикаменты и корма. Тогда пожарные эвакуировали 25 животных.

«Когда в плотной завесе дыма разглядел еще одну дверь и отодвинул щеколду, нос к носу столкнулся с огромным ротвейлером. Сначала отпрянул, потому что у собаки стресс, как она поведет себя – непонятно. Но в следующий момент осознал, что другого выхода нет: промедление – животное погибнет. Рукой нащупал ошейник и вывел пса на улицу», - рассказал старший пожарный Валерий Краснощеков.

Его коллега, командир отделения Виталий Конев, в этот момент искал в дыму переноску с таксой – о ней сказали работники. Сейчас он смеется, что это самый страшный зверь, потому что небольшая собака героически отбивалась от спасателя. В ход шли острые зубы, и только краги, защищающие руки пожарных, уберегли от травмы.

Вернувшись в часть, пожарные приняли решение оказать помощь приюту, пережившему трагедию. Написали коллегам – те присоединились к акции. Сегодня они передали около 200 килограммов кормов и круп. Вячеслав Славин, директор приюта, поблагодарил огнеборцев за оперативное реагирование и неравнодушие и вручил благодарственные письма.

Напомним, возгорание питомника произошло 28 декабря около 04:33. Площадь пожара составила 90 квадратов. Из огня спасатели вытащили 25 собак. Некоторые животные отравились угарным газом, им потребовалась медпомощь.

После пожара владельцы организации заявили, что строения подожгли, а также отметили, что у них есть тому доказательства – записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели предполагаемого преступника. Супруга руководителя «К-9» предположила, что инцидент мог быть связан с работой мужа, сообщила о слежке накануне и «покушении».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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