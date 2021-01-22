Путин призвал выровнять цены на жильё

Президент Владимир Путин предложил выровнять цены. По словам главы государства, «в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость». Он предложил «выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья».

Владимир Путин напомнил, что цель – к концу десятилетия выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год.

Также стало известно, что Центробанк, ранее выступавший против продления программы льготной ипотеки, по результатам совещания у президента Владимира Путина согласился на пролонгацию с существенными оговорками. Основной вариант компромисса — продление программы не для всех регионов, но пока окончательное решение не принято. Свернуть льготную ипотеку после 1 июля могут для регионов, где существенно выросли цены на жилье.

Напомним, что для иркутского рынка 2020 стал годом беспрецедентного роста цен. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22% до 78,7 тыс.рублей, новостройки подорожали еще больше – на 27% до 76,87 тыс. рублей. В качестве причин роста цен назывались снижение ипотечных ставок и запуск госпрограмм, ограниченное предложение новостроек в связи с переходом застройщиков на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, девальвация рубля, рост себестоимости строительства и дефицит трудовых ресурсов во время пандемии.