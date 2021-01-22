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Хрущевки Иркутской области оказались неустойчивы к землетрясению

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В Усолье-Сибирском одно из зданий оказалось значительно повреждено, сообщил Игорь Кобзев в своем Instagram.

– После обследования восемь домов признаны аварийными. Они не отвечают нормам по сейсмостойкости. Эти здания опасны. 5 из них находятся в Усолье-Сибирском, 2 – в Зиме, 1 – в Хомутово. Работаем над вопросом строительства в Ангарске и Усолье-Сибирском новых многоквартирных домов для жителей «хрущёвок». В Зиме и Хомутово предпочтительнее малоэтажные деревянные дома. Люди согласны. Время работает против нас. Надо оперативно определить алгоритм и приступать, – сообщил Игорь Кобзев.

По словам губернатора, на переселение и снос необходимо более 1 миллиарда рублей. Сейчас область ищет возможности войти в действующие федеральные жилищные программы, чтобы получить деньги из госказны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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