Победители «Столото» из Иркутской области не забирают свои миллионы

Миллион рублей выиграли сразу 8 жителей региона, сообщают в пресс-службе «Столото».

Еще 7 участников из Иркутской области выиграли по 706 577 рублей.

«Мы призываем участников новогоднего розыгрыша «Русского лото» не затягивать, а проверить свои билеты и обратиться за выигрышем. В целом ситуация, когда победители обращаются за выигрышем через месяц или даже больше, нормальная», – отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

В конце розыгрыша 1369-го тиража остались бочонки: 17, 54, 72. Если в вашем билете их не осталось – поздравляем, вы выиграли! Узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55. Также сумму выигрыша можно узнать, отсканировав QR-код, напечатанный на билете, в мобильном приложении «Столото».