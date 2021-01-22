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С компании, связанной с сыном экс-губернатора Иркутской области, взыскали полмиллиарда рублей

ООО «Звезда» не заменила в срок лифты в жилых домах Ангарска, поэтому Арбитражный суд Иркутской области взыскал с нее 515 млн рублей в пользу Фонда капремонта региона, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фонд обратился с иском в августе 2020 года. Заявитель попросил применить последствия ничтожных сделок - договоров на выполнение капитального ремонта - и обязать компанию вернуть в фонд 559,7 млн рублей.

В 2018 году «Звезда» сорвала сроки замены лифтов в жилых домах Ангарска Иркутской области. Представители компании заявляли об исполнении контракта в полном объеме, признав, что нарушили сроки. Директор Фонда многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов тогда объяснил срыв программы нехваткой специалистов и неготовностью подрядчика к своевременному выполнению большого объема работы. В декабре 2019 года компанию признали банкротом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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