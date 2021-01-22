122 тысячи жителей Иркутской области ищут новую работу с помощью Работа.ру

На начало 2021 года база сервиса Работа.ру, входящего в экосистему Сбера, насчитывает более 122 тыс. резюме жителей Иркутской области. Численность соискателей по географическому охвату выглядит так:

г. Иркутск – 57678

г. Ангарск – 11632

г. Братск – 8837

г. Усолье-Сибирское – 5745

г. Усть-Кут 7232

г. Усть-Илимск 6338

г. Черемхово – 6178

г. Саянск – 6670

г. Нижнеудинск – 5812

г. Тайшет – 6199

г. Тулун – 5837

г. Бодайбо - 5904

Работа.ру – онлайн-сервис для поиска работы и сотрудников. Общая база резюме в настоящее время составляет более 17 млн. Для предприятий и организаций сервисом установлены гибкие тарифы на размещение вакансий, они представлены тремя вариантами подписок на срок от 1 до 12 месяцев:

- стандартная подписка, стоимостью в 699 руб. позволяет организации разместить 1 вакансию, принимать отклики на нее по телефону или в виде резюме. При этом замену и редактирование вакансии на протяжении действия подписки можно проводить неограниченное количество раз.

- расширенная подписка, стоимостью от 2999 руб., предоставляет доступ к базе резюме на портале Работа. ру и еженедельно производит для активной вакансии автоподбор до 50 резюме;

- премиальная подписка, стоимостью от 6999 руб., обеспечивает продвижение заявленной вакантной должности на весь период ее действия, опубликованная вакансия всегда находится в топе вакансий. Кроме того, сервис позволяет предприятию/организации самостоятельно производить поиск кандидатов, в т. ч. проживающих рядом с местом работы; предоставляет статистику откликов и эффективности, она доступна в личном кабинете.

Отклик соискателей на размещенные предприятиями и организациями вакансии производится через сайт http://www.rabota.ru или с помощью бесплатного мобильного приложения, регистрация пользователя на данном ресурсе не требуется.

Дмитрий Лясковский, и. о. управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

«Портал Работа. ру, как сервис экосистемы Сбербанка, относительно недавно начал работать в нашем регионе. Но, мы видим, как прирастает его популярность. Ежемесячная аудитория жителей Приангарья сейчас здесь составляет более 120 тысяч человек. Активно используют возможности сервиса и компании, организации. Только в прошлом году 61 работодатель Иркутской области с помощью платформы Работа. ру начал вести поиск кандидатов на различные должности. Это новые клиенты сервиса и они находят здесь нужную информацию, ведь база данных, актуальная информация на портале постоянно расширяется. Начало года - хорошее время для старта нового формата поиска нужных сотрудников».

Для каждого клиента - компании, организации, предприятия, сервис Работа.ру предоставляет персонального рекрутера, в задачи которого, в том числе, входят повышение эффективности размещенной вакансии и поддержка по опциям сервиса.

Игорь Пожидаев, генеральный директор ООО "Бумажная мануфактура" (г. Иркутск):

«Квалифицированные кадры были, есть и остаются основным ресурсом для любой развивающейся компании, это главная основа ее процветания. Лично я убежден, что даже в наше, высоко -технологичное время, в бизнес-процессах решают все не деньги, не технологии, не ресурсы, а именно люди. И современные инструменты поиска и подбора персонала позволяют за короткие сроки подобрать нужный персонал. Наша компания сервис Работа. ру оценила на практике по многим направлениям, особенно ценно то, что портал предоставляет сразу несколько каналов привлечения соискателей на вакансии и здесь работает удобный, простой в использовании, инструментарий».

В 2020 году новыми пользователями сервиса Работа.ру стали 85 организаций, работающих на территории присутствия Байкальского банка Сбербанка - Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Якутии