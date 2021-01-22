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Владимир Преловский ушел с поста и.о. заместителя мэра Иркутска

До назначения Преловский занимал должность председателя комитета по управлению Октябрьским округом.

– Завершил свою трудовую деятельность, в администрации Иркутска. Благодарю жителей, для которых работал. Благодарю коллег, с которыми работал, – сообщил чиновник на своей странице в Facebook.

Напомним, Владимира Преловского назначили исполняющим обязанности заместителя мэра Иркутска 27 октября 2020 года. Его место занял Георгий Комаров, в настоящее время он является и.о. директора МКУ «Городская среда».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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