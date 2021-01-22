О чем врут работодатели

Россияне рассказали, о чем чаще всего врут в вакансиях, сообщает сервис Работа.ру.

80% респондентов отметили, что уже сталкивались с неправдивой информацией в вакансиях от работодателей.

Чаще всего в вакансиях работодателей указан ложный уровень зарплаты — это отметили 55% опрошенных (множественный выбор). 37% респондентов указали, что сталкивались с неверной информацией о трудовых обязанностях, а 36% — с ложью об условиях труда. Еще треть жителей России (33%) обманывали на счет официальной заработной платы.

19% участников исследования встречались с неправдивой информацией о графике работы, 17% — о карьерных перспективах, а 13% — об оформлении по трудовому кодексу РФ.

Также 11% опрошенных указали, что работодатели в вакансиях приукрашивали информацию о дружном коллективе, 9% встречались с ложью по поводу социального пакета, 4% — по поводу места работы, а 1% — по поводу командировок.

В варианте «Другое» жители России чаще всего указывали, что им приходилось находить полностью фиктивные вакансии, где вся информация была ложной.

Почти четверть опрошенных (23%) отметили, что ложь работодателей раскрылась уже во время общения с нанимателями на собеседовании. Каждый десятый житель России указал, что до отклика на вакансию проверил информацию о работодателе по отзывам от бывших сотрудников. При этом большинство респондентов (67%) узнали об обмане со стороны работодателей уже после трудоустройства.

«Для соискателей сейчас существует множество возможностей, чтобы защитить себя от обмана со стороны работодателей и отстоять собственные интересы. Работа.ру также запустила возможность оценить работодателей по пятибалльной шкале в шести категориях: зарплата, социальный пакет, карьерный рост, условия труда, руководство и рекомендация. Оценки можно дополнить текстовыми отзывами. Благодаря объективным оценкам пользователей работодатели смогут укрепить свой HR-бренд, а соискатели будут защищены от недобросовестных работодателей», — рассказал Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру.

Большинство жителей России (60%) не продолжили работу с компаниями, которые опубликовали ложную информацию в вакансии. Однако по 20% респондентов отметили, что всё равно устроились на работу в такую компанию или продолжают работать там и сейчас.