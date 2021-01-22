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Банк «Приморье» вступил в Союз работодателей Хабаровского края

Банк «Приморье» вступил в Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Хабаровского края». Вступление в СРХК позволит Банку Приморье» еще более эффективно взаимодействовать с активным бизнес-сообществом Дальневосточного региона.

— Банк «Приморье» — один из немногих финансовых институтов, вошедших в состав «Союза работодателей Хабаровского края», — комментирует региональный директор ПАО АКБ «Приморье» в г. Хабаровске Константин Цигеман. — Для нас как для финансистов членство в этом крупнейшем деловом сообществе важно как с точки зрения получения реальной информации о потребностях и запросах бизнеса, так и с точки зрения совместного влияния на экономическое развитие региона. Мы надеемся на плодотворное партнерство нашей кредитной организации с представителями разных отраслей экономики и предпринимательского сообщества Дальнего Востока.

Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» было создано в 2007 году по инициативе крупных и известных компаний региона. На сегодняшний день в состав СРХК входят более 130 предприятий, в том числе такие крупные организации, как ОАО «Дальхимфарм», филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ» им. Ю. А. Гагарина, Союз «Дальневосточная торгово-промышленная палата» и др.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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