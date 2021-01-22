Банк «Приморье» вступил в Союз работодателей Хабаровского края

Банк «Приморье» вступил в Региональное объединение работодателей «Союз работодателей Хабаровского края». Вступление в СРХК позволит Банку Приморье» еще более эффективно взаимодействовать с активным бизнес-сообществом Дальневосточного региона.

— Банк «Приморье» — один из немногих финансовых институтов, вошедших в состав «Союза работодателей Хабаровского края», — комментирует региональный директор ПАО АКБ «Приморье» в г. Хабаровске Константин Цигеман. — Для нас как для финансистов членство в этом крупнейшем деловом сообществе важно как с точки зрения получения реальной информации о потребностях и запросах бизнеса, так и с точки зрения совместного влияния на экономическое развитие региона. Мы надеемся на плодотворное партнерство нашей кредитной организации с представителями разных отраслей экономики и предпринимательского сообщества Дальнего Востока.