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Тест на коронавирус теперь можно сдать в Усолье-Сибирском

Лабораторию оборудовали на базе Усольской городской больницы, сообщают в администрации Иркутской области.

Молекулярно-биологическая лаборатория рассчитана на 200 исследований за сутки. В будущем там проводить исследования по урогинекологии, неонатологии, инфекционной патологии и пульмонологии. 

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Напомним, что массовая вакцинация в России стартовала сегодня, 18 января. При этом эксперты относят Иркутскую область к регионам, где вакцина недоступна для массового использования.По данным регионального оперштаба, общее число зараженных коронавирусом на 18 января в регионе составляет 45,5 тыс. человек, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразился 259 человек.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил россиянам о том, что прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции должны носить маски, до формирования популярного иммунитета, говорит министр.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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