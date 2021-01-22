Иркутская таможня реорганизована

Теперь декларирование проходит в Красноярске, а фактический контроль в Иркутске, сообщают в пресс-службе организации.

Иркутская таможня уполномочена на операции не связанные с электронным декларированием товаров:

проведение таможенного досмотра и осмотра товаров, транспортных средств и международных почтовых отправлений;

открытие и завершение процедуры таможенного транзита;

контроль за деятельностью в местах временного хранения товаров.

За таможней фактического контроля также сохранится декларирование отдельных категорий товаров связанных с применением бумажной формы декларирования или особенностью контроля в отношении отдельных таможенных процедур.