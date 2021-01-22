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Иркутская таможня реорганизована

Теперь декларирование проходит в Красноярске, а фактический контроль в Иркутске, сообщают в пресс-службе организации.

Иркутская таможня уполномочена на операции не связанные с электронным декларированием товаров:

  • проведение таможенного досмотра и осмотра товаров, транспортных средств и международных почтовых отправлений;
  • открытие и завершение процедуры таможенного транзита;
  • контроль за деятельностью в местах временного хранения товаров.

За таможней фактического контроля также сохранится декларирование отдельных категорий товаров связанных с применением бумажной формы декларирования или особенностью контроля в отношении отдельных таможенных процедур.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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