Иркутская таможня реорганизована

Теперь декларирование проходит в Красноярске, а фактический контроль в Иркутске, сообщают в пресс-службе организации.
Иркутская таможня уполномочена на операции не связанные с электронным декларированием товаров:
- проведение таможенного досмотра и осмотра товаров, транспортных средств и международных почтовых отправлений;
- открытие и завершение процедуры таможенного транзита;
- контроль за деятельностью в местах временного хранения товаров.
За таможней фактического контроля также сохранится декларирование отдельных категорий товаров связанных с применением бумажной формы декларирования или особенностью контроля в отношении отдельных таможенных процедур.