«Лента» объявила об изменениях в руководстве компании

Ритейлер «Лента» объявил об изменениях в руководящем составе и организационной структуре компании с 25 января 2021 года. Для поддержки новой стратегии компании руководство «Ленты» приняло решение об организационных изменениях. В компании создаются два новых подразделения – дирекция по коммерции и маркетингу и дирекция по стратегии и трансформации.

В зону ответственности дирекции по коммерции и маркетингу войдут категорийный менеджмент, закупки и развитие, управление портфелем собственных торговых марок и постоянное улучшение покупательского опыта во всех форматах «Ленты», а также маркетинговая поддержка соответствующих инициатив.

Дмитрий Богод займет новую должность коммерческого директора. Дмитрий пришел в «Ленту» в 2018 году на должность директора по стратегии. В 2019 году Дмитрий был назначен директором по маркетингу и стратегии. До прихода в «Ленту» Дмитрий занимал позицию ассоциированного партнера в московском офисе McKinsey&Co, а также различные руководящие позиции в других компаниях. Дмитрий имеет степень бакалавра в области прикладной математики и статистики Университета Торонто.

В задачи дирекции по стратегии и трансформации будут входить разработка позиционирования компании, управление стратегическими проектами, поиск и развитие инноваций.

Анастасия Волохова присоединиться к «Ленте» в роли директора по стратегии и трансформации. До прихода в «Ленту» Анастасия занимала руководящие позиции в компании «Магнит» и Boston Consulting Group (BCG), где отвечала за трансформацию и эффективность бизнеса. Анастасия имеет степень магистра международного бизнеса Российского экономического университета им Г. В. Плеханова.

Татьяна Сафутина, директор коммерческой службы, и Яп ван Вреден, директор по закупкам и снабжению, покинут компанию «Лента».

«Изменения в руководящем составе «Ленты» призваны обеспечить повышение скорости принятия решений и улучшение координации между нашими коммерческими и маркетинговыми проектами, – прокомментировал генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин. – Эти изменения позволят нам улучшить ценностное предложение и стать по-настоящему клиентоцентричным ритейлером. Помимо этого, мы укрепляем управление стратегией и трансформацией в период реализации новой стратегии компании».

Ранее сообщалось, что потребительское поведение россиян изменилось. Россияне, толком не оправившиеся от кризиса 2014 года, оказались не готовы к пандемии. К ее началу почти треть граждан, судя по опросам ЦБ, подошла без особых сбережений. Покупатели стали отказываться от многих товаров в пользу базовых продуктов. Сдвиги в потребительском поведении вынуждают ритейлеров и производителей искать новые подходы к менее обеспеченным гражданам, составляющим в силу своей заметной численности покупательское ядро.