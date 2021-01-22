Уровень допустимых колебаний воды в Байкале не будут менять до заключения экспертов

Об этом заявил глава Бурятии на совещании «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал».

Алексей Цыденов озвучил доводы, послужившие основанием для такого решения. Он выделил основные проблемные зоны, в которых возможные перемены экосистемы могут спровоцировать негативные экологические последствия.

Так, Ангарский сор на Севере Байкала при повышении уровня воды в озере, может слиться с ним. В связи с чем произойдет значительное изменение температурного режима и пострадает водная фауна. “Такие же разрушительные последствия может повлечь за собой размытие перешейка на полуострове Святой нос. Изменится температурный режим и среда обитания обитателей Баргузинского и Чивыркуйского заливов, - сказал Глава Бурятии.

Значительный экологический ущерб возможен для самой крупной пресноводной дельты - реки Селенги, добавил он, ссылаясь в том числе на мнение бурятских ученых, в частности академика Российской академии наук Арнольда Тулохонова. Он добавил, что на территории Бурятии также возможно затопление 7 исторических населенных пунктов.

По итогам совещания Министр природных ресурсов и экологии РФ принял решение о том, что необходимо провести комплексную оценку экологических последствиях для озера Байкал, а лишь затем принимать решения об изменения уровня допустимых колебаний уровня озера Байкал.